Vado scatenato sul mercato. presentati i nuovi innesti per la prossima stagione, si tratta di: jouad jamal idrissi. Centrocampista classe 96 ex Nibbionoggiono. Elia cirillo (portiere, 2003, ex varazze). Samuele ghizzardi (portiere, 2003, promosso dalla juniores del Vado). Gabriele di salvatore (attaccante, 2003, ex novese).

