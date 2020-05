Il Secolo XIX riporta come la Procura di La Spezia sia tornata a puntare i riflettori sul Valdivara 5 Terre, dopo l’inchiesta sui due calciatori minorenni nigeriani conclusasi con l’archiviazione del caso. Un dirigente dimissionario della società ha infatti presentato un esposto alla stazione dei carabinieri in cui viene chiesto di fare chiarezza sull’uso delle risorse raccolte dalla società. Sul tavolo ci sono anche le richieste di due società, rispettivamente di 30mila euro per affitto strutture e 10mila euro per premi di preparazione.

Rimane da capire, ovviamente, quanto di vero ci sia in questa faccenda.

In merito proprio alla verdicità di quanto contestato al Valdivara, poco dopo è arrivata la replica della società spezzina, con un post pubblicato sui propri canali social:

“Come si guadagnano da vivere i giornalisti? A Spezia con tanta fantasia. Ciò che ci preme comunicare a chi ci segue è che uno scritto pubblicato sulla stampa per non offendere la reputazione altrui deve riportare una notizia di interesse pubblico e il giornalista che la pubblica deve rispettare i limiti in cui tale interesse sussiste, mantenendo l’informazione entro i confini dell’obbiettività. L’interesse alla diffusione della notizia, nel caso dell’articolo apparso sul Secolo XIX, è tutt’altro che di interesse pubblico ed oggettivo.

I fatti oggetto di un fantomatico esposto (di cui solo il giornalista e “venticello” conoscono il contenuto e l’autore) sembrerebbero avere ad oggetto controversie di rilievo privato (rapporti debito/credito tra ASD) di alcun interesse pubblico e meritevole di informazione.

Allora ci si chiede: la notizia non è diffamatoria? Perché il giornalista ha voluto legare il Val di Vara all’inchiesta sul traffico dei calciatori minorenni nigeriani? Forse per dare alla stessa una parvenza di interesse pubblico? Ai posteri ed al Giudice l’ardua sentenza.” Insomma, il Valdivara smentisce e minaccia un’azione legale per diffamazione.

Intanto, in vista della prossima stagione, Alessandro De Biasi sembrerebbe vicino alla panchina del club. Qualche giorno fa era uscita la notizia dell’addio di mister Priano.