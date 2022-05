Dopo l’indiscrezione uscita ieri dalla nostra redazione,

oggi arriva la nota ufficiale della società che conferma trattativa con Gianni Cannistrà, ex tecnico del Busalla, che verrà sancita ufficialmente il 1º luglio quando si potranno depositare i contratti. Ecco il comunicato del VALLESCRIVIA.

La società ASD Vallescrivia 2018 ufficializza l’ingresso in società di Gianfranco Cannistrà a cui sarà affidata la guida tecnica della prima squadra a partire dalla prossima stagione sportiva. Il presidente e tutto il consiglio direttivo ringraziano mister Claudio Amarotti e il suo staff per l’impegno e il lavoro svolto durante la stagione appena conclusa. Ripartiamo dai ragazzi del nostro settore giovanile con entusiasmo, tante idee e due nuovi campi in erba sintetica. Le novità non finiscono qua! Nelle prossime settimane verranno annunciate nuovi ingressi nello staff tecnico e dirigenziale.