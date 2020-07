Il Vallescrivia annuncia, attraverso le parole del suo presidente Mirco Cirri, che per i ragazzi e le famiglie non ci saranno costi di iscrizione per la prossima stagione sportiva. Un sacrificio e un gesto davvero importante, dopo l’emergenza che ha colpito il nostro Paese: una scelta possibile anche grazie alla prima squadra che ha deciso di rinunciare a parte dei loro rimborsi. Ecco il comunicato ufficiale della società:

«Il vallescrivia 2018 si prepara per una nuova stagione, una ripartenza dopo un momento difficile. La società farà tutto il necessario per riportare i nostri ragazzi alla normalità che, ad oggi, ancora non abbiamo ritrovato. La speranza è che tutto possa tornare come prima di questa emergenza COVID che per molti ha significato malattia, lutto, perdita della libertà e ristrettezze economiche.

Il Vallescrivia cercherà di riportare serenità nella vita dei nostri ragazzi.

Ci siamo organizzati per attingere ai finanziamenti agevolati per permettere ai nostri ragazzi e alle nostre famiglie che la ripresa delle attività sportive non siano un aggravio di costi per tutti i nostri tesserati: ci sembra doveroso in questo momento cercare di fare un sacrificio per riportare serenità tra i nostri ragazzi. Quindi sono felice di annunciarvi che per la prossima stagione calcistica i nostri ragazzi e le nostre famiglie non dovranno sostenere nessun costo di iscrizione o retta per poter tornare a giocare a calcio, questo in linea con la nostra filosofia che ha messo sempre al centro del progetto i nostri ragazzi.

Bisogna anche ringraziare i nostri ragazzi della prima squadra che per permettere tutto questo hanno rinunciato ad una buona parte dei loro rimborsi spesa e sposando un progetto che dia più spazio ai nostri giovani. Sarò fiero di avere al mio fianco i dirigenti, tesserati, ragazzi e famiglie che hanno sempre creduto in noi. Sarà un anno difficile, ma lo supereremo insieme.

Oggi più che mai va premiato chi crede in noi ed è giusto che chi crede in altri progetti prenda altre strade, il Vallescrivia è – e sarà sempre – trasparenza e coerenza. Noi saremo sempre a sostegno dei nostri ragazzi, delle nostre famiglie e della nostra valle. FORZA VALLESCRIVIA! Il vostro presidente, Mirco Cirri».

