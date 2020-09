Il VALLESCRIVIA comunica quanto segue:

Un componente della rosa della nostra Prima squadra ci ha prontamente comunicato di aver avuto contatti con una persona risultata positiva al coronavirus. Nonostante l’autoisolamento spontaneo, in attesa dell’esito del tampone a cui è già stato sottoposto, abbiamo ritenuto doveroso e responsabile avvertire immediatamente la FIGC LND Liguria e la ASD Goliardica Polis, nostra prossima avversaria in Coppa Italia, chiedendo il rinvio della partita di domenica prossima.

Informiamo inoltre che buona parte della rosa della Prima squadra ha già effettuato test specifici, risultati negativi.

Lunedì valuteremo eventuali altre iniziative da intraprendere a tutela di tutti i nostri tesserati.

Precisiamo inoltre che tutti i nostri giocatori, che svolgono anche funzione di allenatori/istruttori dei nostri bambini, hanno già effettuato i test previsti.

Chi ci conosce è perfettamente a conoscenza della nostra particolare sensibilità verso la problematica in questione, dimostrata fattivamente con importanti investimenti eseguiti nei nostri impianti per renderli più sicuri e idonei al rispetto del Protocollo previsto. Continueremo nella nostra politica di attenzione e monitoraggio per salvaguardare la salute di tutti i nostri tesserati e delle loro famiglie.

A.S.D. Vallescrivia 2018

Mirco Cirri