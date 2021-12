L’ASD Vallescrivia 2018 è lieta di annunciare di aver affidato il ruolo di Direttore Sportivo a Simone Pasqui.

Un innesto di grande valore all’interno della società, l’ex calciatore arancionero sta agendo con grande carisma e metodo.

A Pasqui un grosso in bocca al lupo con l’augurio di raggiungere importanti obbiettivi.

Inoltre ASD Vallescrivia 2018 comunica gli arrivi di Giovanni Durand ruolo attaccante e Luca Bortolai, centrocampista, entrambi leva 2002.

Concluso anche l’ingaggio di un giocatore di grande carisma ed esperienza che non ha bisogno di presentazioni, Stefano Pondaco che entra a far parte dello staff tecnico dell’under 15 leva 2007.

FORZA VALLESCRIVIA

