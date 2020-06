Il Vallescrivia inizia a progettare la prossima stagione, partendo dal Settore Giovanile.

Ecco di seguito il comunicato della Società:

«L’ASD Vallescrivia 2018 comunica, ai propri tesserati, che la progettazione della stagione calcistica 2020-2021, in attesa dei protocolli sanitari, è in fase attuativa.

In questo complicato periodo, la dirigenza non si è mai fermata, cercando di formare un gruppo di allenatori per il Settore Giovanile, privilegiando continuità, preparazione e motivazioni. Questo perché crediamo nell’importanza fondamentale di questa figura per i nostri ragazzi. Gli allenamenti partiranno, salvo diverse disposizioni, dal mese di settembre 2020. Comunichiamo la decisione presa che, per il periodo da settembre a dicembre 2020, la quota d’iscrizione sarà gratuita. Appena avremo un quadro preciso, inizieranno le riunioni per singola annata di presentazione dell’anno calcistico 2020/21. Illustrando le novità, il programma tecnico e le problematiche legate all’epidemia in corso».

