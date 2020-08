VARAZZE, MERCATO: IN ARRIVO DUE INNESTI IMPORTANTI. Il Varazze parteciperà al prossimo campionato di Eccellenza: così dice in via ufficiale il Comunicato pubblicato dal CR Liguria con la composizione definitiva degli organici dei vari campionati. Una grande soddisfazione per i nerazzurri che, sotto la guida dell’ormai ex tecnico nerazzurro Luca Calcagno, hanno centrato due promozioni in tre anni.

Oggi alla guida del Varazze c’è l’ex Olimpic Bergogno, e la rosa sta andando via via componendosi. Dopo le prime riconferme di Jacopo Ghigliazza, Giorgio Guerrieri, Elia Angella e Alessio Gagliardi – oltre ai più giovani Siri, Diana, Iadanza e Alves aggregati alla prima squadra – erano arrivati anche i primi innesti: Lorenzo Risso, Giovanni Andreoni, Antonio Aiello, Alessandro Damonte, Edoardo Severi, Pietro Cavallone e Andrea Sacco.

Ma non finisce qui, perchè il Varazze di mister Bergogno potrà contare su pedine importanti: vi avevamo già comunicato l’arrivo di Nicolò Piu, attaccante classe 2000 proveniente dal Vado; tesserato anche il portiere Stefano Faggiano, ex Vado, Fasano e Bari; e infine, colpo di mercato delle ultime ore, ufficializzato il centrocampista classe 1995 Alessio Bottino – che arriva in nerazzurro dopo l’ultima stagione alla Genova Calcio.

