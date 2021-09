Dopo un mercato oculato e mirato ai giovani, la dirigenza della Vecchiaudace comincia a piazzare i primi colpi a cui in questi ultimi anni di gestione ci ha abituato. E allora ecco che a rinforzare l’attacco arriva un bomber esperto e oggetto dei desideri di tante società: a guidare l’attacco biancoblu nella prossima stagione sarà Damiano Pili. Che in settimana ha trovato l’accordo con i dirigenti della Vecchiaudace e ha sostenuto ieri sera (venerdì, ndr) il primo allenamento con la sua nuova squadra. I primi sentori sono entusiastici da entrambe la parti. “Conosco molto bene Damiano e quando mi è arrivato all’orecchio che stava ancora valutando dove giocare non ho perso tempo e l’ho subito contattato. Ci siamo capiti al volo, è un ragazzo serio e trasparente, ha capito il nostro modo di gestire una società di calcio. Si è calato nella parte alla velocità della luce. Siamo contenti di aver trovato un accordo con lui! In primis da un punto di vista umano: dopo la prima chiacchierata ho parlato col dg Simone Maggi e gli ho detto “è uno da Vecchiaudace”. Dal punto di vista tecnico non dico niente perché credo che per lui parlino la sua carriera e i suoi gol”. Queste le parole di un soddisfatto Davide Giacobbe, DS della Vecchiaudace Campomorone. Soddisfazione anche da parte dell’ex bomber della Sestrese che in biancoblu ritrova giocatori come Luca Rosati e Leo Migliaccio. Con i quali ha già disputato campionati. L’esordio di Pili con la sua nuova maglia potrebbe già arrivare domenica nella partita di coppa contro la Cella.

