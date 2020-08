Vecchiaudace, ancora novità in entrata: dal Little Club arriva Francesco Parodi, mentre dal Borgorapallo preso Alessio Migliaccio. Ma non finisce qui: confermati Matteo e Alessandro Montecucco – in prestito dal Serra Riccò – ed è ufficiale anche l’arrivo di Gabriele Tassone, giovane classe 2000, proveniente dal Vallescrivia.

Le parole del DS Davide Giacobbe: «Siamo praticamente completi a 6 giorni dall’inizio della preparazione. L’ultima fase del mercato – colpo Puggioni a parte – è stata incentrata sui giovani, e crediamo di aver agito molto bene. I due Montecucco erano già con noi, e conosciamo il loro valore; Tassone è un centrocampista che può farci fare il salto di qualità; Francesco Parodi invece credo che possa essere la sorpresa della nostra campagna giovani. Menzione a parte per Alessio Migliaccio, che ho già avuto e del quale ho sempre apprezzato le doti umane e tecniche. Ad oggi siamo in 22/23, più qualche altro elemento che parteciperà alla preparazione: direi che ci siamo. Siamo pronti e carichi, ma attenzione… il mercato potrebbe non essere finito qui».

