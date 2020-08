Vecchiaudace, confermato anche Marco Raso

Ultima grande conferma in casa Vecchiaudace: oggi ha firmato Marco Raso.

Era l’ultimo, attesissimo rinnovo dopo quelli dei vari Sanna, Sangiuliano, Migliaccio, Rosati, Seminara e Ferrara. Marco Raso era arrivato alla Vecchiaudace a dicembre per dare man forte all’undici di Gianni Migliaccio e convinto dai buoni propositi della dirigenza biancoblu ha deciso di rimanere anche quest’anno alla corte della formazione di Campomorone.

“È sempre stata solo una formalità, si stanno facendo le cose seriamente ed era un punto fondamentale per la mia permanenza alla Vecchiaudace”. Queste le parole del difensore ex Genova Calcio, Goliardica e Praese, che diventa un pedina fondamentale per lo scacchiere della formazione di Campomorone vista la sua versatilità in campo.

