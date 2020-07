Non solo calciomercato ma anche e soprattutto potenziamento della società. Prima di presentare giocatori, la Vecchiaudace ha presentato il nuovo assetto societario. «Stiamo cercando di creare un gruppo di lavoro coeso e che remi dalla stessa parte – questo il commento del presidente Marcello Scotto – penso che le grandi squadre le facciano la grandi società. Noi siamo piccolini, a gestione familiare ma vogliamo fare qualcosa di importante, e per fare qualcosa di importante ci vogliono persone motivate e preparate come quelle che da oggi sono ufficialmente entrate in società».

Le novità

Ingressi societari nuovi e un nuovo assetto per potenziare sia lo staff tecnico che quello dirigenziale, e allora il nuovo responsabile dell’area tecnica sarà Simone Calabrese, dirigente sportivo che ha già alle spalle diversi anni di proficua attività in società del medio ponente ligure, i cui primi movimenti sono stati quelli di portare in biancoblu Simone Quartino e Fabio Salvetti in qualità di collaboratori tecnici di mister Gianni Migliaccio che adesso può contare su uno staff di tutto rispetto, essendo gli ultimi due menzionati allenatori con alle spalle già tanti anni di settore giovanile.

Soddisfazione nelle parole del vice presidente Mario Pescia: «Ho conosciuto ragazzi di calcio e motivati, il fatto che il lavoro che stiamo facendo non sia solo mirato al potenziamento della prima squadra ma anche e soprattutto a quello della società mi convince ancora di più. Credo che si stia creando qualcosa di importante, qualcosa che forse prima un po’ è mancato alla Vecchiaudace. In questi due anni di cambiamento abbiamo cercato di capire cosa volevamo fare da grandi. L’arrivo di queste persone, il gran lavoro che i direttori Maggi e Giacobbe stanno facendo e la direzione impeccabile del presidente credo che siano la risposta alle nostre domande”.

Cosi, invece, Simone Calabrese, nuovo responsabile dell’area tecnica della Vecchiaudace Campomorone:

«Alle volte le cose capitano per caso quando meno te l’aspetti. Come la chiamata del mio amico Simone Maggi. Sinceramente volevo capire, toccare con mano tutte le belle cose e sensazioni che lui mi voleva fare capire. E l’ho fatto. Si tratta di un gruppo di persone molte attaccate al proprio territorio, persone che amano le origine della Vecchiaudace Campomorone, persone del luogo che vorrebbero far nuovamente brillare quell’argenteria un po’ ingiallita dai giochi di potere che caratterizzano un po’ il calcio di quartiere dei nostri tempi.

Sono lusingato ed insieme a tutto il gruppo di lavoro cercheremo, sempre rispettando regole ed avversari, di fare sentire la nostra voce in campo e fuori. La Vecchiaudace deve tornare ad avere una sua casa e non esser costretta a migrare. Questo è un suo sacrosanto diritto come quello di scegliere dove potere fare fare sport ai nostri figli. Iniziamo a lavorare con entusiasmo cercando di portare qualche novità ed idee nuove in un gruppo già consolidato».

Il nuovo organigramma societario

Presidente: Marcello Scotto

Vice presidente: Mario Pescia

Direttore Generale: Simone Maggi

Direttore Sportivo: Davide Giacobbe

Responsabile Area Tecnica: Simone Calabrese

Responsabile Segreteria: Noemi Mietta

Dirigenti: Gabriele Mietta, Gianni Putzolu, Gianfranco Frigerio

Nella foto copertina, da sinistra a destra: Marcello scotto, Simone Calabrese, Fabio Salvetti, Mario Pescia, Simone Quartino.

