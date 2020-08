VECCHIAUDACE, RIVOLUZIONE TRA I PALI: PRESENTATI I NUOVI PORTIERI. Comincia a prendere forma la Vecchiaudace 2020/2021. Dopo le conferme importanti e l’annuncio del giovane Noris dal Little Club, oggi la società di Campomorone ha ufficializzato i portieri che difenderanno i pali della società biancoblù.

Dal San Cipriano arriva DAVIDE ALESSO, dal Rapallo Rivarolese in prestito il giovane LORENZO COPELLO.

Per ALESSO, classe 1989, si tratta di un gradito ritorno dopo anni al Vallescrivia e al Sanci. COPELLO è una giovane promessa con già esperienze da titolare in prima squadra a dispetto della giovane età (1999), l’ultima delle quali la scorsa stagione a difesa della porta del Cornia.

Entrambi erano nel mirino di tante squadre ma hanno scelto senza esitazioni di sposare la causa della Vecchiaudace.

«Sono bastate poche telefonate e un incontro con Simone Maggi per capire che alla Vecchiaudace si vuole fare qualcosa di importante», queste le parole di Davide Alesso che fanno il paio con quelle di Lorenzo Copello: «Sono contento della mia scelta, credo che sarà un anno molto importante sia per il sottoscritto che per la società. Ne approfitto per ringraziare chi ha dimostrato grande interesse nei miei confronti».



Entusiasta il vice presidente MARIO PESCIA: «Vorrei spendere due parole per Davide Alesso del quale sono davvero contento. Un ragazzo solare, trasparente e pulito. L’ho già avuto qualche anno fa e da allora l’ho sempre seguito. Ci siamo lasciati bene ai tempi e ci ritroviamo ancora meglio adesso. Quando Maggi e Giacobbe mi hanno detto che eravamo sulle sue tracce ho davvero sperato che accettasse di tornare da noi. Sono entusiasta anche del “ragazzino”, Lorenzo Copello, ringrazio il Rapallo Rivarolese e in special modo Mario Abbatuccolo per averci dato la precedenza su questo giocatore che ha margini di crescita impressionanti e di cui si dice un gran bene.

Abbiamo due portieri di grande affidabilità, non vorrei essere nei panni di mister Migliaccio (ride, ndr). Scherzi a parte, era fondamentale intervenire su un ruolo già di per sé delicato che in più l’anno scorso è stato qualcosa di più di un nostro tallone d’Achille. Abbiamo un portiere di esperienza e un giovane di belle speranze. A noi non servono grandi nomi, quelli siamo stati bravi a tenerli con noi, ci serve gente che capisca al volo quello che vogliamo fare, uomini prima che giocatori e questi due ragazzi corrispondono perfettamente a questo identikit. Sarà un anno importante per la Vecchiaudace. Abbiamo nuove forze in società, stiamo lavorando sotto traccia e avremo un sacco di cose da dire. Sentirete parlare tanto di noi…».

