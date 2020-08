Prende forma la Vecchiaudace 2020-21, altro innesto per mister Gianni Migliaccio che sistema la corsia laterale con l’arrivo di Alessandro Carrus, esterno classe 1996 proveniente dalla Sampierdarenese già al San Bernardino, Olimpic, San Desiderio e Genova Calcio. Carrus è il quarto acquisto di una campagna acquisti mirata a integrare una rosa già forte delle conferme importanti. “

Le parole di mister Gianni Migliaccio:

«Carrus è il profilo ideale di giocatore che cerchiamo: un ragazzo educato al calcio, che ha fatto anche le categorie superiori, di grande affidabilità sia tecnica sia comportamentale. Mi hanno riferito i direttori Maggi e Giacobbe che è stata la trattativa più veloce, sono bastate due telefonate, un incontro e la volontà del ragazzo che ha subito capito e sposato la nostra idea. Senza tentennamenti, senza dubbi, senza domande. A noi serve gente così, che creda in noi, perché noi crediamo in loro nel momento in cui suona il loro telefono. Credo che Alessandro ci toglierà qualche castagna dal fuoco, un giocatore che porta sempre a casa la prestazione, un ragazzo di grande affidabilità».



Come prosegue il calciomercato della Vecchiaudace?

«Numericamente ci siamo quasi. Trattenuti i “pezzi grossi”, siamo andati a intervenire nei ruoli dove avevamo qualche buco, ora siamo dietro alla scelta dei giovani, tolto che uno di grande valore lo abbiamo già preso, in settimana ne verrà annunciato un altro che secondo me ci farà fare il salto di qualità. Aspettiamo ancora un paio di risposte ma credo che entro due o tre giorni la rosa sarà completa».

