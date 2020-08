Il mercato della Vecchiaudace continua con un autentico botto: in biancoblù arriva Andrea Puggioni! Un tassello importantissimo per il centrocampo di mister Gianni Migliaccio, vista la versatilità in campo e la grande esperienza con anche campionati vinti alle spalle – l’ultimo dei quali lo scorso anno con la maglia del Borzoli.

Concetti espressi dalle parole del tecnico della Vecchiaudace: «Andrea è un ragazzo che ha fatto categorie, ed è il tipo di giocatore che mancava nel nostro scacchiere. Con il suo arrivo, che è ciliegina su una torta buonissima, siamo praticamente ai dettagli per quel che riguarda la composizione della rosa. Qualche colpo in canna potremmo ancora averlo, ma ad oggi siamo al 90% di quello che coi direttori ci eravamo prefissati».



Soddisfazione anche nelle parole dell’ultimo arrivato in biancoblu, Andrea Puggioni: «È stata sino a qui un’estate un po’ diversa dalle ultime. Stavo facendo alcuni ragionamenti e avevo qualcosa in piedi, poi è arrivata la telefonata della Vecchiaudace che mi ha ridato entusiasmo. C’è un’idea ben precisa, c’è voglia di fare le cose bene, c’è una squadra che è di assoluto valore sia tecnico che umano. Fondamentalmente sono questi i fattori che mi hanno convinto a non pensare ulteriormente ad altro e a entrare al più presto in questo splendido gruppo. E adesso non vedo l’ora di iniziare!»

