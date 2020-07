VECCHIAUDACE, IL PRIMO COLPO DAL LITTLE CLUB! Dopo una prima parte dedicata alle riconferme, comincia a muoversi anche in entrata il mercato della Vecchiaudace. Il primo colpo è un giovane di ottime prospettive con già alle spalle presenze in promozione. Dal Little Club James arriva in biancoblu il classe 2000 Samuele Noris, centrocampista tuttofare che era sui taccuini di diverse squadre di promozione.

Una trattativa lampo, la voglia del ragazzo di mettersi in gioco da protagonista e la volontà della società polceverasca hanno comportato il buon esito dell’operazione. La soddisfazione nelle parole del mister Gianni Migliaccio: «Ho avuto modo di parlare col ragazzo e ho visto un 20enne con la testa di un 30enne. Un giocatore che per noi sarà importantissimo e sul quale puntiamo davvero tanto. Ce lo ha sponsorizzato un amico che di calcio se ne intende, anche se i direttori e il vice presidente conoscevano calcisticamente il giocatore. Dopo le riconferme dei nostri pezzi da 90 abbiamo bisogno di ragazzi come Samuele. Umili, con la testa sulle spalle, che non storcono il naso a scendere di categoria e con la voglia di essere protagonisti.

Pensavamo sarebbe stata una trattativa lunga visto che il ragazzo era appetito da diverse squadre ma l’ottimo lavoro di Maggi e Giacobbe e soprattutto la mentalità vincente di Noris hanno fatto andare in porto la trattativa in quattro e quattrotto. Sono molto contento di questo arrivo, credo che sarà uno dei migliori acquisti della nostra campagna che non si ferma qui ovviamente. Nei prossimi giorni arriveranno altri annunci importanti».

