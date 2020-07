Era nell’aria, ma da oggi – 14 Luglio 2020 – è ufficiale: Christian Sanna e la Vecchiaudace hanno trovato l’accordo anche per la prossima stagione. Ennesimo rinnovo importante per la società di Campomorone dopo quelli di Sangiuliano, Leo e Gian Migliaccio, Luca Rosati e Mauro Ferrara.

Christian Sanna, difensore classe 1990, è stato oggetto del desiderio di tante società, dall’eccellenza alla prima categoria, offerte che se da una parte hanno messo in difficoltà l’ex Rivasamba e Baiardo, dall’altra hanno confermato la volontà del giocatore di rimanere in una squadra ambiziosa.

«Se non ci fosse stata l’idea di provare a fare qualcosa di importante – racconta ai nostri microfoni il difensore della Vecchiaudace – probabilmente non sarei rimasto, ma qui alla Vecchiaudace l’intento è quello e credo che si stia creando qualcosa di molto molto interessante. Ovvio che faccia piacere sentirsi desiderato e richiesto da squadre di categoria superiore e, anzi, colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che continuano a farmi sentire importante.

Qui alla Vecchiaudace però me lo hanno fatto sentire ancora di più, rendendomi parte attiva e preponderante di quell’idea di calcio che il DG, il DS, il mister e tutto il resto della dirigenza hanno in mente. Loro sono sempre stati la mia prima scelta, anche se mi sono divertito un pochino in queste settimane a fare venire un po’ d’ansia al direttore Simone Maggi e al mister Gianni Migliaccio (ride, ndr). Scherzi a parte, sono davvero contento di essere rimasto qui, ora però c’è un campionato da riscattare, quello dell’anno scorso, e uno da provare a vincere, il prossimo, e con tutti i giocatori che sono rimasti credo che potremmo dire la nostra, anche perché le sorprese non sono ancora finite. Con dei dirigenti come Maggi e Giacobbe son sicuro che sentirete parlare ancora della Vecchiaudace in chiave mercato».

Grande soddisfazione da parte della dirigenza biancoblu nelle parole del DG Simone Maggi:

«Avere giocatori come Christian Sanna è come avere una bellissima fidanzata che tutti guardano. È normale che ogni tanto qualcuno ci provi, ma se lei è innamorata, guarda solo te. Scherzi e metafore forse inappropriate a parte, siamo molto contenti per il rinnovo di Christian. Vorrei spendere due parole per lui perché è un ragazzo di cuore, che ha fatto una scelta di cuore e che per questa società ha dimostrato di dare il cuore. Questo indubbiamente è il tipo di persona che cerchiamo qui alla Vecchia.

Nel suo caso poi c’è anche il lato tecnico e credo di parlare di uno dei se non del più forte difensore della categoria, il fatto che l’anno scorso sia stato il più votato agli All Star Game credo sia la conferma di ciò che sto dicendo. Christian è in ragazzo straordinario, un amico vero e nonostante ogni tanto provasse a farci venire qualche coccolone eravamo sicuri che sarebbe rimasto. Del rinnovo abbiamo parlato circa 3 minuti. È uno di quei giocatori che si cala totalmente nella realtà di una squadra, che si mette a disposizione, che da una mano anche alla società. Insomma una fortuna per chi lo ha in squadra, e questa fortuna anche quest’anno l’abbiamo noi».

Il mercato della Vecchiaudace non finisce qui vero?

«Vedremo. I nostri migliori acquisti sono state le riconferme di giocatori che c’entrano poco con la categoria. A tal proposito a giorni credo che si potranno ufficializzare la ultime due. La nostra è una rosa preziosa e già competitiva, va perfezionata nel numero e nel discorso giovani, ovvio che siamo alla finestra e se ci capita l’occasione siamo in grado di coglierla. I profili che cerchiamo credo siano ben chiari, vogliamo uomini prima che giocatori, persone che vogliano mettersi in gioco come stanno facendo con grande orgoglio sportivo i ragazzi che sono rimasti. Nei ruoli siamo abbastanza coperti e non abbiamo fretta, forti anche dell’aiuto che una società competitiva come il Rapallo Rivarolese può darci.

Siamo attivi anche in uscita e a tal proposito colgo l’occasione per ringraziare Filippo Remorino e Gabriele Burri. Due ragazzi straordinari che nella sfortunata annata della stagione scorsa sono stati sempre presenti, mettendoci la faccia e non solo. A loro va il più grosso in bocca al lupo da parte di tutta la società».

