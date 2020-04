Il primo febbraio di 5 anni fa Vecchio Castagna e Isolese si trovavano appaiate in cima alla classifica di terza categoria. Al Sanguineti di Quarto Alto va in scena il big match che deciderà la stagione: il Vecchio Castagna vince 4-1 e, a fine campionato, terminerà primo a 44 punti davanti proprio alla formazione della Vallescrivia (37 punti).

