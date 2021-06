La Società VECCHIO CASTAGNA sicura di una ripresa dell’attività agonistica post pandemia. E’ lieta di comunicare di aver affidato l’incarico di allenatore della 1°squadra per la stagione 2021/2022 a mister Roberto Bollentini. Entusiasta della scelta per la figura umana e le capacità del mister.

Altresì vengono confermati come Responabile del settore giovanile Walter Varnier. E come Presidente scuola calcio Edoardo Bozano.

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!