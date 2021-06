Fabio Luccisano sarà l’allenatore del Ventimiglia calcio anche per il prossimo campionato di Promozione.

Non poteva essere diversamente dopo i buoni risultati ottenuti negli ultimi due campionati. Pur condizionati entrambi dalla pandemia.

La riconferma è il giusto riconoscimento per il lavoro svolto dal mister. Per le sua qualità tecniche ed umane e per l’ottimo rapporto che lo lega alla squadra e a tutto l’ambiente.

Luccisano, a sua volta convinto dalla bontà del progetto societario, siederà sulla panchina granata per la terza stagione consecutiva, alla guida di una squadra forte e giustamente ambiziosa.

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!