VENTIMIGLIA, TUTTE LE NOVITÀ. Nelle ultime settimane anche il Ventimiglia ha iniziato a comporre la rosa per la prossima stagione sportiva: notizia di venerdì è l’arrivo in prima squadra dell’attaccante Francesco Zito, la scorsa stagione al Camporosso, già in granata durante le giovanili. Ecco il comunicato:

Francesco Zito

«Un altro volto nuovo in casa Ventimiglia, per quanto riguarda la prima squadra. Francesco Zito, (20-08-1995), attaccante proveniente dal Camporosso, ha firmato oggi per il club granata.

Zito è un attaccante di razza, gran combattente, con buone doti tecniche e dotato di gran velocità. Ha già vestito la maglia granata nel settore giovanile una dozzina di anni fa (formazioni Esordienti e Giovanissimi), poi passato al Camporosso ha completato la trafila del settore giovanile, ed esordito in prima squadra. Da alcuni anni era un punto fermo nella formazione rossoblu’ ed i buoni rapporti che intercorrono tra il Ventimiglia ed il Camporosso hanno fatto sì che questa trattativa potesse andare in porto. Zito sarà sicuramente utile nel nuovo fronte d’attacco granata, una freccia in piu’ per mister Luccisano, che ha un obiettivo importante da raggiungere…» Dopo la conferma del Top Player Ventre, i granata rinnovano per la prossima Promozione un folto gruppo di Under: il portiere Zunino; i difensori Ierace, Peirano, Addiego; i centrocampisti Olivieri, Bestagno; e infine il baby attaccante Marco Sparma, che già aveva esordito (con gol) nella stagione precedente. Inoltre, preso anche il difensore centrale classe 2002 Cavicchia, proveniente dalla Sanremese. Ecco il comunicato: Conferme Under e nuovo innesto: Giulio Cavicchia «Continuano le conferme nella rosa del Ventimiglia Calcio in previsione del prossimo campionato di Promozione.

Oggi è la volta di un nutrito gruppo di Under: Gabriele Zunino (2000), portiere; Davide Ierace (2001), difensore; Loris Peirano (2001), difensore; Filippo Addiego (2002), difensore; Emanuele Oliveri (2000), centrocampista; Riccardo Bestagno (2000), centrocampista; Marco Sparma (2003), attaccante, faranno parte del gruppo affidato al mister Fabio Luccisano.

A questo gruppo di giovani si unisce anche Giulio Cavicchia, difensore centrale, classe 2002, prelevato proprio ieri dalla Sanremese». Alfonso Rea e Luca Calcopietro, già in granata nella scorsa stagione, saranno ancora giocatori del Ventimiglia nella prossima stagione. Alfonso Rea e Luca Calcopietro «Il Ventimiglia Calcio continua a mettere a punto la rosa di giocatori per la stagione 2020-21. Nelle scorse ore hanno rinnovato con la società granata Alfonso Rea e Luca Calcopietro, entrambi attaccanti già in forza la scorsa stagione (anche se il secondo è stato a lungo out a causa di un infortunio). Riconferma anche per due punti fermi dello staff tecnico: Paolo Lamberti sarà ancora il numero 2 della panchina granata, Stefano Ivaldi avrà il consueto delicato ruolo all’interno dello spogliatoio (massaggiatore».

Ma non finisce qui: arrivano infatti anche importanti conferme per quanto riguarda lo staff tecnico granata: sono stati confermato il mister della juniores Diego Bevilacqua – vincitrice l’anno scorso del Campionato Regionale di secondo livello – e i due tecnici della leva under 17 Mario Amarella e Leandro Di Franco: una new entry invece per quando riguarda gli under 16, che saranno guidato dai nuovi allenatori Gianfranco Massullo e Fabrizio De Marchi. I comunicati potrete trovarli sul sito ufficiale del Ventimiglia (qui).

