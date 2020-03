Non arrivano buone notizie in casa Verbania. Dopo mister Luca Porcu, cinque tesserati sono risultati positivi al Covid-19. La società, per rispetto delle persone in questione, ha preferito non comunicare nulla sui propri account social. Da quello che ci risulta i cinque stanno bene e stanno osservando il periodo di quarantena. Salgono a otto i casi in serie D.

FONTE: Tutto SerieD