Si parte: via alla nuova stagione sportiva 2020-2021, e sul sito della Lega Nazionale Dilettanti è stato pubblicato il Comunicato n.1. Ecco la nota ufficiale e il link al documento:

«La Lega Nazionale Dilettanti, nonostante l’emergenza epidemiologica causata dal COVID-19 con la conseguente interruzione di tutte le attività e manifestazioni sportive, ha pubblicato il Comunicato Ufficiale n. 1 riuscendo a rispettare la data del 1 luglio che segna l’inizio della nuova stagione sportiva 2020-2021.

Come di consueto sono stati dettati gli indirizzi generali per l’organizzazione di campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale, tenendo conto della programmazione annuale delle esigenze specifiche dei vari livelli agonistici e senza dimenticare scenari di ampio interesse nazionale come le linee guida per le iscrizioni ai campionati, i provvedimenti a favore delle società, l’assistenza medica, i rapporti con gli allenatori e, più in generale, tutti gli adempimenti di natura tecnico-organizzativa che, accanto ai principali criteri comuni rappresentano l’insieme delle indicazioni annuali che fanno riferimento all’intera attività della Lega Nazionale Dilettanti sul territorio.

Gli orari ufficiali della stagione 2021/2022

In attesa dei provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie riguardo l’emergenza sanitaria del COVID-19 per lo svolgimento delle proprie attività agonistiche ufficiali, la Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato gli orari ufficiali per la stagione 2020/2021. Dal 26 luglio le partite inizieranno alle 16.00, dal 6 Settembre alle 15.30, dal 25 Ottobre alle 14.30, dal 24 Gennaio alle 15.00, dal 28 Marzo alle 16.00, dal 18 Aprile alle 16.30».

