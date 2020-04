Ecco Il messaggio di condoglianze da parte della società Via dell’Acciaio per Luca Camilleri:

Da parte della società VIA DELL’ACCIAIO, per conto della presidenza dello staff tecnico di tutti i dirigenti e compagni della squadra si unisce al dolore tuo e della tua famiglia per la grave perdita della tua cara mamma.

Anche la Redazione di Dilettantissimo si unisce al dolore di Luca e della famiglia.