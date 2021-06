Finalmente! Si torna alla normalità è appena stato pubblicato sul sito della FIGC l’ultimo aggiornamento al Protocollo FIGC relativamente ai Dilettanti e SGS del 7 giugno 2021, in cui sono indicate le procedure per l’utilizzo degli spogliatoi e delle docce.

Uno dei passaggi fondamentali lo si trova a pagina 7 delle linee guida che pubblichiamo a fondo articolo e che cita

... In zona gialla ed in zona bianca é consentito l’uso di spogliatoi, nel rispetto di quanto previsto dalle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport.

In ogni caso sarà necessario organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi in modo da assi curare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro [ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate] o separare le postazioni con apposite barriere.