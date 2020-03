#GOLDACASA – Il video dei ragazzi del QUILIANO

#GOLDACASA – ci arriva il video dei ragazzi del Quiliano, pubblicato sui portali social della società con questa didascalia.

Dal profilo FB:

#RestateaCasaQualità dei video non ottimale, alcuni abbigliamenti a dir poco discutibili, doti tecniche non eccezionali ma il messaggio è chiaro.

Da parte di tutto il #QeV ➡️ #StateAcasa



#IoRestoaCasa #forzaQeV



Ed ecco il video in questione.

Per le nostre lettrici, segnaliamo sul finale un sorridente Jacopo Ottonello, direttamente dal serale di AMICI!

#GOLDACASA – Il video dei ragazzi del QUILIANO: mandateci anche i vostri!

Seguici sui social! Troverai tanti sondaggi anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare le puntate di Dilettantissimo, Dilettantissimo EXTRA, Serie B, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali! Torna alla HOME.

Iscriviti al nuovo canale Telegram di Dilettantissimo (@DilettantissimoTV)!

Le nuove rubriche di Dilettantissimo:

ACCADDE IL: amarcord nell’archivio di Dilettantissimo

ALL STAR GAMES: tutte le convocazioni

I NUMERI DEL GIRONE: focus di dati e statistiche su ogni categoria

GOL DEL POMERIGGIO: rivediamo insieme un gol al giorno per la pausa caffè

UOMO DEL GIORNO: un’intervista al giorno a un volto noto del calcio dilettantistico ligure.