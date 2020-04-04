BAIARDO: IL VIDEO-SALUTO DEI DRAGHETTI. Il saluto da parte di tutti i giocatori e tutto lo staff della prima squadra del Baiardo, capitanato dalla Pres. Cristina Erriu. Quando ci manca il calcio la domenica? “Perché in un momento difficile come questo… giochiamo tutti la stessa partita“.
Ecco il video pubblicato sui social del Baiardo:
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