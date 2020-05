VOLTRESE: L’INIZIATIVA IN CASO DI RIAPERTURA ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA. Dopo la Sestrese, arriva anche l’annuncio della Voltrese: nella speranza di una riapertura delle attività sportive, la società annuncia infatti, attraverso i propri portali social, di aver deciso di concedere (a tutti i tesserati che hanno onorato interamente la quota d’iscrizione per la stagione corrente) l’ accesso gratuito presso le proprie infrastrutture. Qualora le decisioni governative lo permettano infatti, esse verranno messe a disposizione durante i mesi di giugno e luglio in modo da recuperare gli allenamenti persi a causa dell’emergenza Covid-19. Ecco il comunicato della società gialloblù:

