La VOLTRESE ha ufficializzato in questi giorni la nuova guida tecnica che allenerà la prima squadra si tratta di Massimo Sciutto 55 anni, che in passato ha guidato anche: Vado, Lavagnese, Savona, Lagaccio,

CulmvPolis, ANPI Casassa, Culmv ed è stato anche Direttore Generale del SAVONA, due anni fa quando gli striscioni veleggiavano saldamente in serie D, prima dell’arrivo della cordata milanese con a capo Roberto Patrassi.

Massimo da dove partiamo a commentare la tua nuova veste in società:

“Con una motivazione che è doverosa. Torno a guidare la prima squadra di un club con entusiasmo. Chicco Ragni rimarrà nello staff e sarà un prezioso collaboratore.

Lui non riusciva più ad allenare la prima squadra come avrebbe voluto per motivi personali.

Abbiamo pensato che, per non perdere il suo prezioso lavoro fatto in questi anni, la soluzione più giusta da percorrere fosse quella di tornare a vestire la tuta e continuare assieme a Ragni a gestire la situazione tenendo presente che lui non sempre potrà essere al campo di allenamento.”

Diciamo che la tua figura potrebbe essere tranquillamente paragonata ad un allenatore stile inglese nel senso che ti occuperai anche della società.

“Diciamo che partecipò attivamente alle scelte societarie a 360º. Abbiamo ricostruito un punto di ristoro all’interno della struttura, abbiamo ottenuto i permessi per riqualificare gli spogliatoi, abbiamo in testa di rendere la struttura più fruibile al territorio in cui vi amo e, alla mattina, la stiamo mettendo a disposizione facendola utilizzare alle scuole della zona per fare educazione fisica.

Fondamentale in queste operazioni sono stati il presidente Ottonello e il Direttore Generale Fulvio Navone, i quali stanno percorrendo le tortuose strade burocratiche per operare al meglio in questi lavori di ristrutturazione dell’impianto sportivo apportando confort e migliorie.”

Nella chiacchierata con Massimo Sciutto appare evidente che a Voltri ci sia aria di rinnovamento a cominciare dalla struttura per poter iniziare una nuova avventura che abbracci il territorio e dia senso di appartenenza alle persone che andranno a vestire la maglia gialloblù.

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!