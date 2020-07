Alla corte di Mister ragni è in arrivo un centrocampista di tutto rispetto. Luca Angius classe 1992 che dopo aver vestito per due stagioni la maglia dell’Arenzano in promozione, fa ritorno alla Voltrese. Squadra in cui ha giocato per 6 anni.

