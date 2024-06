1°Memorial dedicato a Federico Garrè al Comunale di Busalla

Dal 17 giugno, la comunità di Busalla si è riunita per onorare la memoria di Federico Garrè, scomparso prematuramente lo scorso gennaio, attraverso un torneo di calcio commemorativo. Questo evento, svoltosi nel campo sportivo comunale di Busalla, ha visto la partecipazione di numerose squadre locali e non, tutte desiderose di rendere omaggio a un amico e compagno di squadra indimenticabile. Le partite hanno offerto spettacolo e divertimento, con un’ampia partecipazione di pubblico che ha riempito gli spalti in ogni incontro.

Giovedì 27 giugno, in occasione delle semifinali, il Memorial ospiterà un evento speciale. Saranno presenti gli ex calciatori della Sampdoria Francesco Pedone, Claudio Bellucci e Paolo Annoni. La loro presenza aggiungerà un tocco di prestigio e renderà la giornata ancora più memorabile.

Il torneo si concluderà con la grande finale che si terrà questo venerdì, 28 giugno, con la partecipazione di Giovanni Invernizzi, Attilio Lombardo e Paolo Tuttino, in ricordo del passato trascorso nelle giovanili della Sampdoria, che onoreranno la memoria di Federico con la loro presenza, rendendo la serata ancora più speciale. L’evento di chiusura sarà un momento di intensa emozione, con alle 20:30 le due squadre finaliste pronte a dare il massimo per conquistare il titolo del Memorial. Successivamente verrà disputata una partita tra i vecchi amici di Fede. A seguire la premiazione con musica e con la possibilità di mangiare e bere tutti insieme nel ricordo di Federico. La finale di venerdì promette di essere un momento di grande emozione e un’opportunità per tutti noi di ricordare Federico con affetto e gratitudine. Invitiamo tutta la comunità a partecipare e a condividere questo momento speciale.

L’inaugurazione del Memorial di calcio è solo l’inizio di un impegno continuo per mantenere viva la memoria di Federico ricordando che il ricavato del torneo è devoluto interamente alla fondazione Itaca, associazione per il sostegno della salute mentale.