Albissole 1909, tris di conferme per la stagione 2024/25

Ancora conferme dall’Albissole 1909: per la prossima stagione a condurre l’attacco biancoceleste sarà ancora Andrea Diana, che in questa stagione ha deliziato il pubblico con un bottino di 26 reti in campionato.

Nel reparto arretrato ci sarà ancora Jacopo Curci come centrale difensivo e per il centrocampo altra gradita conferma Federico Damonte, autore della rete promozione contro il Masone.

Grande soddisfazione per tutta la società a partire dal Direttore Generale Giuliano Rosso.