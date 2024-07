Alla Corderia la “Coppa dei Campioni”, tra calcio giocato e chiacchiere di mercato

I volti noti del calcio dilettantistico si affrontano in questi giorni alla Corderia per la “Coppa dei Campioni”, il torneo di calcio a 7 promosso da EmmeB Broker e Effedue Porte che ha preso il via ieri sera con una bella cornice di pubblico.

L’evento, che vede la presenza in campo di molti giocatori di Serie D, Eccellenza e Promozione, andrà avanti con le partite dei gironi fino a sabato, poi da lunedì le fasi finali fino al 19 luglio.

Il calcio d’agosto (o in questo caso di luglio) attira l’attenzione di tanti giocatori ma anche di mister, direttori e presidenti, interessati a valutare e mettere a segno gli ultimi colpi di mercato. È il caso anche della Coppa dei Campioni, dove già ieri si è registrato un bel via vai di addetti ai lavori: siamo certi che nei prossimi giorni sicuramente alla Corderia non si parlerà solo di calcio giocato…