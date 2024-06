Athletic Club Albaro, Lino Notaro è il nuovo allenatore della Juniores

L’Athletic Club Albaro ufficializza il nuovo allenatore della Juniores per la stagione 2024/25: si tratta di Lino Notaro. Nelle sua ultima esperienza in panchina Notaro ha collezionato un quinto ed un quarto posto alla guida del Priaruggia G.Mora in Prima Categoria. Ecco il comunicato ufficiale della società albarina:

“L’Athletic Club Albaro affida la Juniores a Lino Notaro. L’esperto tecnico genovese siederà sulla panchina della formazione Under 19 dopo l’esperienza biennale in prima categoria con il Priaruggia G.Mora. In precedenza Notaro ha allenato tra le altre San Gottardo, San Desiderio, Anpi Casassa e le formazioni giovanili di Baiardo, Molassana e Bogliasco.

Ex calciatore semiprofessionista, con la maglia della Sampdoria ha vinto nel 1977 il Torneo di Viareggio al fianco di Alberto Mariani, attuale tecnico della prima squadra albarina.

Benvenuto, mister. Buon lavoro!”.