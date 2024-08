Baiardo, al via la terza stagione del settore giovanile e della scuola calcio femminile

Sta per partire ufficialmente la terza stagione del settore giovanile e della scuola calcio femminile in casa Baiardo con tante novità. Il comunicato ufficiale della società:

“La stagione sportiva che sta per iniziare, sarà la terza da quando l’Angelo Baiardo, si occupa di settore giovanile e scuola calcio femminile ed anche per questo quest’anno ci saranno delle novità rispetto al passato, nonostante la nostra mission resti invariata.

Al centro del nostro progetto restano le ragazze e la loro crescita, con l’auspicio di creare un percorso, all’interno di un ambiente sano e formato da istruttori ed educatori preparati.

Lo scorso anno, grazie al lavoro in sinergia con lo staff dirigenziale e mister Federico Vassallo della prima squadra, siamo riusciti a far esordire nel campionato nazionale di Serie C , due nostre ragazze ed altre tre hanno partecipato dalla panchina, provenienti dal nostro settore giovanile. Questo testimonia quanto sia a cuore lo sviluppo e la crescita delle nostre ragazze.

Lo scorso anno grazie all’ottimo lavoro dello staff Tecnico, composto da Daniele Caldirola, Ilaria Biringhelli e Michele Lionetti, siamo riusciti a creare da zero una leva under 19, che ha partecipato al campionato di Eccellenza, concludendo l’anno con una ventina di ragazze tesserate. Quest’anno grazie alla collaborazione con le società professionistiche e al lavoro costante settimanale, siamo riusciti ad alzare il livello tecnico della squadra, inserendo nuovi innesti ed avendo tantissime richieste per poter entrare a far parte della nostra società.

La grande novità è la nuova formazione dell’Under 15, che lo scorso anno non siamo riusciti ad iscrivere. La leva sarà allenata da mister Federico Vassallo, che potrà continuare a lavorare con la squadra che seguiva lo scorso anno, disputando un campionato regionale a nove. Ho voluto fortemente proseguire il rapporto con mister Vassallo, nonostante fosse l’allenatore della prima squadra, perché lui conosce molto bene cosa serve ad una calciatrice per poter arrivare in un campionato di Serie C, e lavorando all’interno del settore giovanile agevola questo processo, creando un filo rosso tra la scuola calcio e la prima squadra.

La leva under 12 sarà allenata da Mister Giulia Zecchino, che sarà anche calciatrice della nostra prima squadra in Serie C. Giulia proviene dal Pavia, squadra che milita nel campionato di Serie B, dove si occupava a 360 gradi della sua società. Non è stato semplice ingaggiarla, ma siamo convinti che il suo apporto sarà fondamentale per la crescita delle nostre bambine. Anche in questo caso ho voluto creare un filo rosso tra prima squadra e settore giovanile.

Infine la nostra leva Under 10, che sarà allenata da Giorgia Gattiglia. Lo scorso anno la leva di ingresso ci ha fatto molto inorgoglire, perché la crescita di alcune bimbe, che si affacciavano al nostro sport per la prima volta, e’ stato incredibile. Il nostro desiderio è quello di rimarcare quanto già fatto, confinando ad implementare i numeri facendo appassionare più bambine possibili.

Lo scorso anno, tre nostre tesserate sono state ingaggiate dalla Sampdoria e tante altre hanno provato anche al Genoa. Il fatto che le società professionistiche guardino molto alla nostra realtà, da credito al nostro lavoro e permette concretamente a chi ci sceglie oltre di poter puntare ad una serie C nazionale, dove siamo gli unici a Genova, anche di ambire ad entrare nel calcio professionistico.

La stagione inizierà l’ultima settimana di agosto per le Under 19, mentre tutte le altre leve inizieranno la prima settimana di settembre e dove sarà possibile, per chi ne avesse piacere, di venire a provare la nostra realtà, in quanto le sedute di allenamento saranno aperte”.