Busalla, arrivano le dimissioni di Mister Lanzarone

Sono arrivate le dimissioni di Giorgio Lanzarone in casa Busalla. In questo inizio di campionato in Eccellenza la sua squadra aveva ottenuto 3 punti in 5 partite. La guida della prima squadra è stata affidata da subito al Vice Paolo Bagnasco. Il comunicato della società:

“L’ASD BUSALLA CALCIO 1909 in data odierna prende atto delle dimissioni del Mister Giorgio Lanzarone, dalla guida tecnica della Prima Squadra.

Accettando la decisione del tecnico, lo ringrazia per l’operato e grande professionalità dimostrata in questi anni.

Auguriamo a Lui le migliori soddisfazioni e successi sportivi.

La Società confermando tutto lo Staff Tecnico affida da subito la guida della Prima Squadra al Vice Paolo Bagnasco.

Il presidente Cosimo Nano e la società tutta augurano a Paolo buon lavoro”