Cairese in Serie D, il DG Laoretti: “Consacrazione del calcio ligure dilettante”

La Cairese torna in Serie D dopo 33 anni, grazie al doppio successo contro il Terni FC, 4-2 all’andata e 0-2 allo Strinati. Queste le parole del direttore generale gialloblu Franz Laoretti: “Grazie a tutti di cuore. È una vittoria della Cairese ma soprattutto è la consacrazione del Nostro calcio ligure dilettante, troppe volte denigrato al confronto di altre regioni. Per due anni di fila squadre liguri sono arrivate in fondo ai play-off questo vuol dire che il livello ligure è veramente alto, e questa è una vittoria di tutte le nostre società. Un grande in bocca al lupo per la prossima stagione”.