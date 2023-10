Cairese, mister Lepore rassegna le dimissioni

Pierluigi Lepore ha deciso di rassegnare le dimissioni dalla guida tecnica della prima squadra della Cairese. I gialloblu in questo inizio di stagione avevano collezionato 6 punti in 4 partite. Il comunicato della società:

“L’ A.S.D. Cairese 1919 prende atto, in data odierna, della volontà del Mister Pierluigi Lepore, di rassegnare le dimissioni dalla guida tecnica della prima squadra, nonostante la società abbia dato fiducia incondizionata nel suo operato sino all’ultimo.

La società, accettando la decisione del mister, lo ringrazia per la grande professionalità e lo spessore umano dimostrati in questi mesi.

A lui, desideriamo augurare il migliore futuro professionale e non.

Grazie Pierluigi.”