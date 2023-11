Cambio in panchina per il Borgoratti dopo la sconfitta per 3-2 contro il Via Dell’Acciaio. Esonerato mister Roberto Maggiolini. Al suo posto una soluzione interna: Gianluca Marrale, attuale tecnico della formazione Juniores. Borgoratti che attualmente si trova al penultimo posto con soli 6 punti in 10 partite.