Claudio Giansoldati lascia dopo tre anni il Molassana

Claudio Giansoldati dopo tre anni lascia il Molassana che saluta con queste parole.

«Dopo aver preso in mano le sorti del Molassana 1918 nel luglio 2021, sono trascorsi tre anni molto intensi nei quali si è fatto veramente tanto per far ripartire questa Società dopo le difficoltà causate anche dal Covid. Giunge ora per me il momento di lasciare il passo, non ad una nuova realtà bensì al medesimo gruppo dirigenziale che tanto bene ha fatto in questo periodo.

Una Società che si ritrova adesso con forti punti di riferimento sui quali appoggiarsi per proseguire con successo in questo mondo: una buona serenità economica; le importanti migliorie apportate all’impianto; una valida struttura tecnica e sportiva nelle varie leve e poi, anche se questo onestamente non era negli obiettivi prefissati così presto, un grande successo sportivo con il ritorno in Eccellenza a conforto che, a volte, una oculata gestione paga.

Un grande “in bocca al lupo” a tutta la Dirigenza, al loro staff e a tutti coloro che hanno il cuore rossoazzurro».

Grazie di cuore, Claudio. Da parte di tutta la famiglia del Molassana!

Poche ore dopo l’annuncio di Giansoldati è arrivato il ringraziamento pubblico della società tramite le parole del presidente:

«A nome di tutto il Molassana 1918 voglio ringraziare pubblicamente Claudio Giansoldati per il prezioso e determinante lavoro svolto nelle vesti di vicepresidente del club. Sarà nostro impegno convincerlo a continuare a dare, pur anche in altre vesti, il suo importante contributo alla causa rossoazzurra. Grazie ai suoi insegnamenti e al terreno fertile lasciato in eredità da un’accorta gestione operativa e finanziaria, il progetto sportivo della società va avanti fin da ora senza soluzione di continuità. Direttori, responsabili e tecnici continuano a lavorare in preparazione della prossima stagione».