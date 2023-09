Colpo PDHAE, in arrivo il classe 1988 Giuseppe Torromino

U.S.D. Pont Donnaz Hône Arnad Evacon piazza il colpo in entrata. In arrivo il centrocampista classe 1988 Giuseppe Torromino, che nella sua carriera ha vestito maglie prestigiose come Crotone, Lecce, Ternana e Livorno. Il comunicato della società valdostana:

“U.S.D. Pont Donnaz Hône Arnad Evacon comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del giocatore Giuseppe Torromino.

Giuseppe classe 1988, nato a Crotone, non ha bisogno di presentazioni, ha vestito le maglie di Crotone, Lecce, Ternana Livorno e tante altre ancora collezionando ben 4 promozioni dalla Lega Pro alla Serie B, e 2 promozioni dalla Serie D alla Lega Pro, in ben 436 presenze condite da 95 reti.

Il presidente Perpignano e tutta la società PDHAE sono davvero entusiasti di accogliere Giuseppe in Valle D’Aosta. Benvenuto in squadra e buona stagione!”