Cornigliano Calcio, esonerato mister Iozzi

Soluzione interna per il dopo Iozzi. Il Cornigliano Calcio comunica in una nota ufficiale di aver risolto il rapporto con mister Iozzi e di proseguire il percorso della stagione agonistica con Luciano Ricagni, attuale preparatore atletico. Dopo le notizie delle ultime ore su un possibile ritiro della squadra dal campionato di Prima Categoria, sembrerebbe essere tutto tornato alla normalità e la squadra dovrebbe proseguire regolarmente la sua stagione.

Ecco di seguito il comunicato della società:

“Il rapporto tra mister Iozzi e il Cornigliano Calcio si interrompe.

Non c’erano più le condizioni per lavorare serenamente, per tanto vista la situazione attuale un po’ complicata, si è deciso di terminare il rapporto.

La gestione tecnica viene affidata al nostro Luciano Ricagni, già uomo di società, preparatore atletico del gruppo e collaboratore tecnico.

Ringraziando per il lavoro svolto il mister Iozzi, auguriamo con un grosso in bocca al lupo un buon lavoro a mister Luciano Ricagni”.