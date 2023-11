Cornigliano, si è dimesso il direttore sportivo Pier Ricagni

Pier Ricagni si è dimesso dal ruolo di Direttore Sportivo dell’ASD Cornigliano Calcio. Il comunicato:

“Decisione presa dopo attenta riflessione dato che credo tantissimo nel gruppo costruito, quasi tutti giocatori giovanissimi, e i pochi “meno giovani“, davvero persone costruttive e propositive.

Ringrazio tutte le società che mi hanno agevolato in questo lavoro grazie a prestiti o cessioni.

Ho maturato però la convinzione che questo ruolo non sia per me esaudiente e non mi permetta di dare il contributo da me sperato. Decido quindi di ritornare a propormi come allenatore, ruolo che più mi permette di avere contatto con il campo e di poter lavorare ad eventuali progetti di crescita e valorizzazione dei giovani, sia in una Prima Squadra che in un settore giovanile.

Ringrazio il Pres. Aveni per l’esperienza concessami ed il lavoro estivo fatto spalla a spalla. Continuerò a seguire il gruppo convinto che sia una squadra con grandi chance ed appena inizierà a divertirsi inizierà anche a vincere; per me resta un gruppo giovane ed eccezionale. L’esperienza e competenza di mio fratello Luciano e la grande passione del Pres. Aveni porteranno la società sicuramente a mantenere la categoria”.