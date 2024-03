Davagna, si è dimesso mister Mangini

Si è dimesso mister Matteo Mangini. Il Davagna si trova attualmente al settimo posto in classifica a quota 19 punti, a -10 dalla zona playoff. La formazione della Val Bisagno era reduce da 3 sconfitte consecutive. Matteo Mangini ha annunciato la sua decisione tramite un post sul suo profilo Facebook:

“Con grande rammarico ieri mi sono dimesso dal ruolo di allenatore del Davagna. Purtroppo non tutte le ciambelle escono col buco ed a questa tenevo in modo particolare. Il non riuscire a far rendere al meglio questi ragazzi mi ha fatto propendere per lasciare. Dopo una disamina dei problemi che affliggono questo gruppo abbiamo deciso insieme al D. S ed al presidente che era meglio dare una sferzata a questo gruppo e la cosa migliore sarebbe stato lasciare ad altri il compito di salvare la stagione che, sportivamente è stata deludente. Io ora sono stanco ed un po’ demotivato per continuare, e volendo bene ai ragazzi ed alla società faccio un passo indietro, con tanto rammarico per ciò che poteva essere e non è stato. Grazie a tutti per avermi dato la possibilità di allenare un società storica e conoscere persone per bene”.