Colpo in casa Priaruggia G.Mora: arriva dall’Athletic Club Albaro il difensore Davide Zinnari. Il classe 2003 può ricoprire più ruoli del reparto arretrato; da Mariani è stato utilizzato sia come terzino (destro e sinistro) che come difensore centrale. Il comunicato ufficiale della società biancorossa:

“DADO È QUI!

Davide Zinnari è un nuovo giocatore del Priaruggia G.Mora: giocherà per la squadra del quartiere in cui è nato e cresciuto.

Il difensore classe 2003 è un prodotto del settore giovanile dell’Athletic Club Albaro, squadra in cui ha militato per 18 anni e con cui ha marcato 75 presenze e 4 goal in Eccellenza.

Benvenuto, Dado. Ci divertiremo!”.