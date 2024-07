Genova Calcio, arriva il portiere Alessandro Basso

Colpo in entrata per la Genova Calcio con l’arrivo del portiere piemontese Alessandro Basso, reduce dalla promozione in Serie D con la Cairese. Il comunicato della società biancorossa:

“L’ASD GENOVA CALCIO annuncia con grande soddisfazione il tesseramento del giocatore piemontese ALESSANDRO BASSO, portiere di grande esperienza e spessore tecnico.

Basso andrà a formare con il nostro Cesare Dondero un reparto di valore assoluto in termini di qualità ed esperienza fuori e dentro il rettangolo di gioco.

Reduce dalla promozione in Serie D con la maglia della Cairese, Basso ha alle spalle una carriera importante: cresciuto nelle giovanili dell’Inter, tra le altre ha poi difeso la porta in D ed Eccellenza di Albese, Rapallo, Acqui, Luese, Castellazzo e Asti, con un’esperienza nel Chiasso in Serie B svizzera.

Benvenuto Ale!”.