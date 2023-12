Genova Calcio, mercato in entrata: arrivano Trocino e Brunozzi

Doppio colpo in entrata per la Genova Calcio: in arrivo il classe 2003 Lorenzo Trocino, ex Lavagnese e cresciuto nel settore giovanile dell’Entella e Andrea Brunozzi, 2001, anche lui scuola Entella ed ex Ligorna. Il comunicato della società biancorossa:

“La ASD Genova Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Lorenzo Trocino, classe 2003, centrocampista, scuola Entella, ex Lavagnese.

La ASD Genova Calcio ringrazia la Società Lavagnese per la disponibilità dimostrata nella trattativa.

Inoltre la ASD Genova Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Andrea Brunozzi, classe 2001, trequartista, scuola Entella, ex Ligorna.

La ASD Genova Calcio ringrazia la Società Ligorna per la disponibilità dimostrata nella trattativa”.