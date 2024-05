Giorgio Roselli è il nuovo allenatore della Lavagnese

È arrivata l’ufficialità in casa Lavagnese: Giorgio Roselli è il nuovo allenatore bianconero e guiderà la squadra in Serie D fino al 30 giugno 2025. Il comunicato ufficiale della società:

“La Società comunica ufficialmente di aver trovato l’accordo per usufruire delle prestazioni sportive di mister Giorgio Roselli fino al 30 giugno 2025.

Umbro di Montone (PG) dove nacque il 1° ottobre 1957, ha vestito da centrocampista le maglie di Inter, Vicenza, Sampdoria, Bologna, Pescara, Bari, Taranto e Alessandria, per iniziare successivamente la carriera di allenatore nel 1993/94 all’Alessandria in C1, successivamente Triestina in C2, Varese in C2 e C1, Mantova in C2, Virescit in C1, Cremonese in C2,C1 e B, Grosseto in B, Bassano in Lega Pro 2, Lecco in Lega Pro 2, Pavia in Lega Pro 1, Gubbio in Lega Pro 1, Cosenza in Lega Pro, Sambenedettese, Monopoli e Vibonese in C, Ligorna in D fino all’ultima esperienza con il Brindisi in Serie C, nel complesso 724 panchine con 522 risultati utili che ne fanno un bilancio e un’esperienza di prim’ordine.

A mister Roselli il caloroso benvenuto da parte del Presidente Compagnoni con l’augurio di far crescere questa società e di portarla a raccogliere frutti e buone prestazioni nel prossimo campionato di Serie D”.