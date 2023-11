Il Busalla presenterà reclamo contro le sanzioni inflitte per il match contro il Serra Riccò

Il Busalla presenterà reclamo contro le sanzioni inflitte, dopo i fatti avvenuti domenica scorsa nel match contro il Serra Riccò, valevole per la nona giornata del campionato di Eccellenza. Il comunicato ufficiale della società:

“L’ASD BUSALLA CALCIO 1909, preso atto delle decisioni del Giudice Sportivo, comunica che nell’intento di difendere la propria immagine e reputazione guadagnata sui campi in tutti questi anni, presenterà reclamo, ritenendo che le sanzioni inflitte in relazione alla partita Serra Riccò/ Busalla siano sproporzionate e oltretutto basate su alcuni fatti non corrispondenti a quanto accaduto in occasione della gara. Ribadiamo che quanto emerso nel comunicato distorca quanto accaduto effettivamente sul campo, colpevolizzandoci oltremodo. Per quanto riguarda il comportamento dei ns. tesserati saranno presi i giusti provvedimenti”.