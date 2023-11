“Il gioco del pallone”, narrazione di un calcio che non c’è più

Dal 9 novembre sarà disponibile su Amazon il libro “Il gioco del pallone” di Alessio Noceti, volto noto del calcio dilettantistico ligure. Attraverso alcuni passaggi della sua carriera da giocatore nel mondo dei dilettanti e dell’esperienza di suo figlio Gabriele, con un breve passato tra i professionisti, l’autore ci offre la narrazione appassionata di un calcio che non esiste più.

È la storia di intere generazioni, accomunate da un sogno che è riuscito a sopravvivere ai profondi cambiamenti che hanno travolto il calcio negli ultimi decenni.

“Questo libro è il racconto appassionato del mio viaggio nel calcio, la storia di un giocatore dilettante che non ha mai dovuto invidiare la grinta e la dedizione propria dei professionisti – spiega Alessio Noceti – ma è un viaggio che passa anche dalla fermata “Gabriele”, mio figlio.

Due storie che si intrecciano, due generazioni che si confrontano, mostrando le differenze tra un calcio “povero”, quello delle origini, e un calcio “viziato”, quello odierno. Due racconti che interpretano più facce di un solo mondo: dalla passione dei campi di periferia alle pressioni e alle aspettative di un calcio più strutturato.

La mia storia è la storia di molti di noi, di coloro che hanno imparato a giocare in strade polverose, campetti improvvisati e piazzette di quartiere. È la storia di chi ha sentito il fruscio dell’erba sotto le scarpe da calcio, di chi ha conosciuto la gioia di segnare un gol nel calore di un pomeriggio estivo. È la storia di chi ha sperimentato l’amicizia e la competizione.

Eppure, il calcio che conosciamo oggi è diverso. È il calcio che ha vissuto Gabriele e che nasconde più insidie di quanto ci si immagini…

Queste pagine sono un invito a riscoprire la magia che il calcio ha portato nelle nostre vite e ad abbracciare la passione che ci unisce tutti, ma anche a vedere oltre i riflettori e i titoli di giornale.

Ho, quindi, l’intento di evidenziare le criticità del calcio moderno – conclude Noceti – non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche da un’ottica educativa, morale e sociale, basandomi sulla mia storia e sulle mie esperienze.

È attraverso il gioco del pallone, e non del calcio, che si possono eludere regole dogmatiche e idee difensive nocive, le cui eccessive restrizioni impediscono a giovani calciatori di esprimere liberamente il proprio talento e la propria creatività.

Il pallone è l’unica chiave per liberare il potenziale di una stella”.

Appuntamento al 9 novembre con l’uscita del libro “Il gioco del pallone” di Alessio Noceti su Amazon, acquistabile in versione e-book e cartacea.